Жителей Екатеринбурга пустят на парад Победы 24 июня

Жители Екатеринбурга смогут прийти в качестве зрителей на парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«На следующей неделе, 24 июня, в Екатеринбурге пройдёт парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который организуется по большей части силами Минобороны РФ. Конечно, в условиях пандемии мы сделаем всё возможное для обеспечения безопасности как участников праздничных мероприятий, так и зрителей. Если вы решите прийти на парад, прошу вас надеть маску, по возможности — перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. Также во время парада волонтёры будут раздавать маски в центре города бесплатно. Ветеранов и людей старше 65 лет, которые находятся в группе риска по коронавирусу, как я уже писал, я прошу остаться дома. Онлайн-трансляции праздничных мероприятий обязательно будут как на федеральном канале "Россия 24", так и на областных», — написал Куйвашев.

Ранее администрация Екатеринбурга анонсировала проведение парада Победы без участия ветеранов — для них будет организована онлайн-трансляция. Праздничный салют 24 июня будет запущен из трёх точек: в микрорайонах Уралмаш и Академический, а также с набережной городского пруда, со стороны спортивного комплекса «Динамо». По словам главы Екатеринбурга Александра Высокинского, в этом году из-за пандемии коронавируса не будут продлевать время работы общественного транспорта до ночи.

Напомним, от проведения парадов Победы отказались не менее 25 крупных городов: Пермь, Белгород, Орёл, Петропавловск-Камчатский, Ярославль, Псков, Саранск, Оренбург, Нижний Тагил, Курск, Челябинск, Вологда, Пенза, Якутск, Пятигорск, Тюмень, Иркутск, Тверь, Ржев, Киров, Сургут, Сыктывкар, Уфа, Рязань, Барнаул, Казань. Причиной отмены торжественных мероприятий называют угрозу дальнейшего распространения коронавируса.