От проведения парада Победы отказались ещё несколько регионов

Список регионов, отказавшихся от проведения парадов Победы 24 июня или намеренных провести их в урезанном виде, пополнился ещё тремя — от праздничных мероприятий отказались власти Алтайского края и Рязанской области, а в Казани парад решили проводить без зрителей, со ссылкой на официальных представителей региональных властей пишет Znak.com.

Ранее в Минобороны составили список городов, где военные парады, перенесённые с 9 мая на 24 июня, пройдут в обязательном порядке: девять городов-героев (Волгоград, Керчь, Москва, Мурманск, Новороссийск, Санкт-Петербург, Севастополь, Смоленск, Тула) и 19 городов, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и армейских корпусов (Белогорск, Владивосток, Владикавказ, Воронеж, Екатеринбург, Калининград, Каспийск, Новосибирск, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Самара, Североморск, Симферополь, Ставрополь, Улан-Удэ, Уссурийск, Хабаровск, Чита, Южно-Сахалинск).

В остальных городах проведение военных парадов оставили на усмотрение местных властей, решения принимаются с учётом эпидемиологической ситуации. От проведения парадов и шествий в привычном их виде уже отказались не менее 25 крупных российских городов: Пермь, Белгород, Орёл, Петропавловск-Камчатский, Ярославль, Псков, Саранск, Оренбург, Нижний Тагил, Курск, Челябинск, Вологда, Пенза, Якутск, Пятигорск, Тюмень, Иркутск, Тверь, Ржев, Киров, Сургут, Сыктывкар, Уфа, Рязань, Барнаул, Казань. Причиной отмены торжественных мероприятий называют угрозу дальнейшего распространения коронавируса.

В Минобороны говорят, что отменённые мероприятия формально парадами и не считались, а утверждённые ведомством «настоящие» парады состоятся. В то же время из 28 городов из списка военного министерства в 10 парады Победы пройдут без зрителей: решения на данный момент приняли власти Новосибирска, Ростова-на-Дону, Новочеркасска, Владикавказа, Хабаровска, Волгограда, Белгорода, Ставрополя, Улан-Удэ. Местные чиновники уточняют, что на парадах будет присутствовать минимальное количество приглашённых гостей, для всех остальных будет организована прямая трансляция. При этом пока под вопросом приглашение зрителей на парады в Керчи, Владивостоке, Воронеже, Екатеринбурге, Туле и Самаре.