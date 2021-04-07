Житель Туринска убил трёхмесячного сына из-за плача

5 апреля нетрезвый 23-летний житель города Туринска Свердловской области убил своего трёхмесячного сына из-за плача, ударив его несколько раз по голове. Матери в это время не было дома, она уходила к знакомой одолжить подгузники, сообщает Е1.ru.

Когда женщина вернулась домой, она обнаружила, что ребёнок не плачет, а тяжело дышит и хрипит, а отец ведёт себя неадекватно, из-за чего она решила переночевать с сыном у своей сестры. Ночью ребёнку стало хуже. Скорая помощь госпитализировала ребёнка, но спасти его не смогли. Малыш скончался в больнице от черепно-мозговой травмы.

«Информация о том, что в реанимационное отделение госпитализирован грудной младенец, поступила в дежурную часть ОВД Туринска 5 апреля в 23:25 из местной больницы, а 6 апреля в 00:05 мальчик, которому 16 апреля исполнилось бы три месяца, к сожалению, ушёл из жизни. Сотрудники полиции установили, что матерью ребёнка является совершеннолетняя учащаяся многопрофильного техникума. Пока мать отсутствовала, малыш находился дома с нетрезвым биологическим отцом, официально пара в браке не состоит», — рассказал официальный представитель свердловской полиции Валерий Горелых.

Подозреваемый в убийстве отец ребёнка задержан. Мужчина дал признательные показания.