Житель Свердловской области застрелил на охоте своего друга

Житель Ачитского района по неосторожности застрелил своего товарища на лосиной охоте 20 октября. От полученного ранения пострадавший скончался, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области.

«По версии следствия, днём 20 октября 2021 года, находясь в лесном массиве вблизи деревни Ялым Ачитского городского округа, подозреваемый во время охоты произвёл три выстрела из нарезного охотничьего самозарядного карабина модели “Тигр” в сторону нахождения дикого животного (лося). При этом одним из трёх выстрелов был смертельно ранен оказавшийся на линии огня 36-летний мужчина, с которым подозреваемый совместно охотился. От полученного огнестрельного ранения груди потерпевший скончался на месте происшествия», — сообщили в ведомстве.

Артинским следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Статья предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы. В настоящее время следователями проводится проверка.