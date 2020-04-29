Житель Свердловской области с COVID-19 мог заразить 24 человека из-за того что не соблюдал самоизоляцию

Житель Свердловской области с подтверждённым COVID-19, который приехал в регион из Москвы, чтобы повидаться с родственниками и друзьями, не соблюдал карантин и мог заразить 24 человека с которыми контактировал.

Как рассказал в своём Instagram губернатор Евгений Куйвашев, у мамы молодого человека уже подтверждён коронавирус. Также под наблюдением медиков находятся жители села Крутое, Туринска и Тавды.

Молодой человек приехал в село Крутое к матери. На тюменском вокзале ему выдали памятку с телефоном горячей линии, по которому необходимо обратиться по приезду, чтобы сдать анализ на коронавирус. Также его предупредили о необходимости соблюдать режим самоизоляции. В итоге парень сдал анализ, но дождаться результатов теста дома не стал.

«Проигнорировав абсолютно все рекомендации, он весело провел время в Крутом, встречаясь с друзьями и знакомыми. Потом компанией съездили в Туринск. Через несколько дней оказалось, что у него положительный тест на коронавирус. Окончательный результат его мамы ещё ожидается. Оба лежат в инфекционном отделении тавдинской больницы. Составлен список контактных лиц: 24 человека из Крутого, Туринска и Тавды. Повеселился от души! Правда теперь невесело всему селу, Тавде и Туринску. Я не понимаю, как ещё вам понятно объяснить, что коронавирус — действительно опасен? Осложнения могут наступить очень быстро, от них умирают люди. Отказывают органы, лёгкие — в труху, и не спасают даже аппараты ИВЛ. Все ограничения, с которыми мы все сейчас сталкиваемся, продиктованы печальной статистикой по заболевшим и умершим. В чем сложность после прилета из Москвы немного побыть дома, не встречаясь ни с кем? Пьянка со старыми друзьями действительно важнее их жизней?», — написал Куйвашев.

Губернатор напомнил, что в России предусмотрена уголовная ответственность за массовое заражение людей из-за нарушения санитарно-эпидемиологических правил. Согласно статье 236 УК РФ, нарушителям грозит штраф до 700 тысяч рублей или ограничение свободы до 2 лет. Если нарушение правил привело к смерти человека, то сумма штрафа может вырасти до 2 млн рублей, также в случае летального исхода нарушителю грозит лишение свободы сроком до 5 лет. Если умерли два и более человека, срок может быть увеличен до 7 лет.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».