Житель Новосибирска обвинил врачей в смерти сына от рака

Житель Новосибирска Юрий Филимонов не смог получить помощь в городской поликлинике и скончался от рака в последней стадии, со ссылкой на отца погибшего пишет «Тайга.инфо». До этого, в феврале, 37-летний мужчина жаловался в Twitter на состояние здоровья.

«Недавно у меня была сильная боль в животе. Записался к терапевту. Она говорит: "А чего это вы к хирургу сразу не побежали?" (откуда бы я знал). Послала к хирургу. Записался. Приём через восемь дней после записи», — писал Филимонов.

Состояние мужчины резко ухудшилось во время занятий по йоге, инструктор вызвала ему скорую помощь. Врачи нашли у Филимонова перитонит, он перенёс три операции и находился в искусственной коме, 3 марта мужчина умер не приходя в сознание. 4 марта патологоанатом сообщил, что у скончавшегося был рак в последней стадии и на его фоне развился перитонит.

Отец Филимонова рассказал изданию, что медицинскую помощь его сын пытался получить в поликлинике № 2 в Советском районе Новосибирска с января и фактически жил на обезболивающих.

«Вот что, нельзя было рак определить пораньше? Юра самостоятельно глотал обезболивающие таблетки, понимаете? Суть в том, что можно было раньше прооперировать. Конечно, я недоволен терапевтом, почему раньше не определили. Как можно отправлять на запись через неделю, если человек с острой болью? Это означает, что врач берёт за руку его, ведёт к хирургу без очереди и говорит: "Прими, посмотри его без очереди"», — считает отец Филимонова.

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области заявили, что проведут проверку по данному факту.