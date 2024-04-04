Житель Нижнего Тагила, зарезавший случайного прохожего в центре города, получил 6 лет тюрьмы

В Нижнем Тагиле вступил в силу приговор по резонансному уголовному делу в отношении 53-летнего местного жителя Олега Ишаева, который в ночь на 15 октября 2022 года убил 39-летнего мужчину. Напомним, преступление было совершено на улице Ломоносова у дома № 9а.

Как сообщил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга, в тот день подсудимый, находясь в нетрезвом состоянии, возвращался домой. Около дома у него возник конфликт с ранее незнакомым мужчиной, который перерос в драку. Желая разобраться с обидчиком, потерпевший последовал за Ишаевым в подъезд его дома. Поднявшись по лестнице, он зашёл в чужую квартиру вслед за хозяином, что и побудило последнего взяться за нож. Началась погоня. Вооружённый ножом Ишаев настиг потерпевшего на лестничной клетке и ударил его ножом в шею. От полученной травмы мужчина вскоре умер в больнице.

«В тот злополучный день осуждённый находился в состоянии алкогольного опьянения в связи с тем, что поминал своего знакомого, в годовщину смерти которого он с друзьями собрался на кладбище. Возвращаясь домой, он случайно столкнулся с мужчиной, который впоследствии и погиб от удара ножом. О подсудимом можно сказать то, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков и был приговорён к отбыванию наказания в колонии строгого режима. После совершённого убийства фигурант несколько дней скрывался в квартире своего друга, однако в дальнейшем он был задержан сотрудниками полиции», — прокомментировал инцидент начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По факту инцидента в следственном отделе СК России по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Спустя непродолжительное время преступника удалось задержать по горячим следам и поместить под стражу. После расследования убийства суд счёл тагильчанина виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии особого режима. Кроме того, по приговору Олег должен выплатить потерпевшей стороне 2 млн рублей моральной компенсации, а также взять на себя расходы на похороны убитого — 82 тысячи рублей. Несмотря на то, что в ходе следствия и на суде подсудимый не оспаривал фактические обстоятельства произошедшего, он настаивает на том, что его действия были мотивированы самозащитой, уточнили АН «Между строк» в Ленинской районной прокуратуре Нижнего Тагила. Ишаев пытался обжаловать приговор, но безуспешно. На днях он вступил в законную силу.