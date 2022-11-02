«Решил вступиться за маму». Стали известны возможные причины убийства мужчины в центре Нижнего Тагила 15 октября

В деле загадочного убийства 39-летнего мужчины в центре Нижнего Тагила на улице Ломоносова 15 октября появились новые подробности. Журналистам издания E1 со слов соседей стало известно, кто и почему нанёс смертельную рану погибшему в подъезде дома № 9а.

Напомним, что ещё живого мужчину, лежащего на лестничной клетке в подъезде, нашли местные жители. Они же вызвали скорую помощь, однако спасти пострадавшего не удалось, он скончался в одной из больниц города от полученных ранений. По данному факту в СК было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). При этом, со слов очевидцев известно, что погибший не был похож на бомжа, а при виде людей, вызвавших медиков, пытался что-то сказать, но из-за ранения не смог этого сделать.

По информации издания, погибший поссорился в подъезде с жительницей дома. В этот момент к женщине также пришёл её сын, который возмутился оскорбительным и грубым отношением к матери. Он зашёл в родительскую квартиру, взял кухонный нож, догнал на лестнице обидчика и нанёс ранение в область горла. После осознания содеянного, он якобы испугался и сбежал с места преступления.

В СК от комментариев воздержались.