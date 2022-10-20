Стали известны подробности убийства мужчины в центре Нижнего Тагила 

Появились подробности убийства 39-летнего мужчины, которого 15 октября с ножевым ранением нашли на улице Ломоносова в центре Нижнего Тагила. По информации Е1, пострадавшего ещё живым обнаружил на лестничной клетке один из жильцов дома № 9а. У мужчины была рана в районе горла, а сам он был весь в крови. При этом собеседник редакции уточняет, что раненый был прилично одет и не походил на бомжа. Увидев жильца, мужчина начал хрипеть, пытаясь что-то сказать, однако из-за ранения сделать это он так и не смог.

Напомним, как рассказали АН «Между строк» в следственном отделе по Ленинскому району СК РФ, пострадавшего нашли местные жители, они же вызвали скорую помощь, однако спасти мужчину не удалось. От полученных ранений он скончался в одной из больниц города. По данному факту в СК было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).