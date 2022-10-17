 В центре Нижнего Тагила зарезали мужчину

В Ленинском районе Нижнего Тагила, на улице Ломоносова, 15 октября с ножевым ранением был найден 39-летний мужчина. Как рассказали АН «Между строк» в следственном отделе по Ленинскому району СК РФ, пострадавшего нашли прохожие, они же вызвали скорую помощь, однако спасти мужчину не удалось. От полученных ранений он скончался в одной из больниц города.

По данному факту в СК возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.