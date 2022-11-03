В Нижнем Тагиле задержан подозреваемый в громком убийстве мужчины на улице Ломоносова 

В Нижнем Тагиле установлен и задержан местный житель, подозреваемый в убийстве мужчины 15 октября в доме № 9а на улице Ломоносова. Об этом АН «Между строк» сообщил старший помощник руководителя СК РФ по Свердловской области Александр Шульга. Задержанным оказался ранее судимый 52-летний житель дома.

Напомним, что ещё живого мужчину, лежащего на лестничной клетке в подъезде, вечером 15 октября нашли местные жители. Они же вызвали скорую помощь, однако спасти пострадавшего не удалось, он скончался в одной из больниц города от полученных ранений. По данному факту в СК было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пояснил, что сообщение о смерти потерпевшего в больнице Нижнего Тагила поступило в полицию вечером того же дня, в 19:40. После выполнения комплекса оперативных мероприятий сыщикам уголовного розыска удалось установить ранее судимого местного жителя, работавшего водителем-экспедитором в частной фирме.

«Под бременем неопровержимых улик задержанный не стал отпираться и сознался в содеянном. Он пояснил, что в ночь на 15 октября между ним и другим ранее ему незнакомым местным жителем на улице произошла словесная ссора, которая переросла в драку. Далее конфликт продолжился в подъезде дома, где обвиняемый забежал к себе в квартиру за ножом, с которым вернулся обратно в подъезд и причинил своему оппоненту ранение в область шеи, отчего пострадавший погиб. Колющий предмет был выброшен обвиняемым в реку Тагил. Собранные по данному факту материалы полицейские передали нашим коллегам из Следственного комитета», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Выяснение всех обстоятельств убийства продолжается. Ранее издание E1 со ссылкой на соседей писало, что погибший поссорился в подъезде с жительницей дома, матерью задержанного. Из-за возникшего конфликта её сын взял нож и нанёс обидчику ранение в область горла. После осознания содеянного он якобы испугался и сбежал с места преступления.