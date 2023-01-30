Житель Нижнего Тагила выиграл 20 тысяч рублей в интеллектуально-развлекательной программе «Пятеро на одного» на телеканале «Россия 1»

Житель Нижнего Тагила Андрей Флакин в качестве телезрителя смог выиграть 20 тысяч рублей в интеллектуально-развлекательной программе «Пятеро на одного» (6+) на телеканале «Россия 1». Выпуск вышел в эфир 28 января.

«Пятеро на одного» — это интеллектуально-развлекательная игра, в которой звёздные участники отвечают на вопросы телезрителей. Тагильчанин спросил у певца Анатолия Цоя, каким необычным образом коренные жители Тибета приветствуют друг друга при встрече. Певец озвучил разные варианты, но выбрать правильный не смог.

Андрей рассказал АН «Между строк», что отправлял вопросы на передачу несколько раз, но выиграть удалось только сейчас. Вопрос для Анатолия у Андрея возник после чтения книги Генриха Харрера «Семь лет в Тибете». Жители Тибета верят, что у человека, в которого вселился демон, язык имеет чёрный или зелёный цвет, поэтому при встрече тибетцы высовывают язык, чтобы показать, что они настроены по-доброму.

«Поскольку я очень люблю читать, то свои вопросы беру из книг. Периодически, при прочтении какой-либо книги, я узнаю интересный факт и на основании этого факта придумываю загадку. Я решил задать вопрос именно Анатолию Цою, потому что мне симпатично его творчество», — рассказал АН «Между строк» Андрей Флакин.

По словам Андрея, игру «Пятеро на одного» он смотрит регулярно, не пропуская ни одного выпуска.

«В марте прошлого года мой вопрос тоже прозвучал в эфире, но участники ответили на него. В мае 2022 года мне позвонил менеджер телепередачи и сказал, что будет эфир с моим вопросом, позже мне сообщили, что я выиграл, но время показа передачи не уточнили. В начале января этого года со мной снова связался менеджер и попросил выслать реквизиты для перевода, также он сообщил о точном времени показа передачи», — поделился тагильчанин.

Андрей признался, что продолжит отправлять вопросы на телепрограмму, а также хотел бы принять участие в игре вживую.