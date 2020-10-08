Житель Нижнего Тагила с COVID-19 в больнице от безысходности сам изготавливал приспособления для кислородной маски

Житель Нижнего Тагила Михаил Козлов во время своего лечения от коронавируса решил помочь не справляющейся с нагрузкой системе здравоохранения и своими руками сделал комплектующие для кислородных масок. В начале сентября мужчина почувствовал острое недомогание, обратился за медицинской помощью и оказался в ЦГБ № 1.

«Мне было очень плохо, слабость, все мышцы, суставы и всё тело болело, меня морозило, я потел и не мог даже сидеть. <…> Но лёг в кровать я ровно в 4 часа утра, а привезли меня в больницу в 21:30. 6,5 часов потребовалось, чтобы положить пациента в палату», — говорит тагильчанин.

После того как анализ на коронавирус дал положительный результат, Козлова перевели в инфекционную больницу. Находясь в палате, Михаил заметил, что пациентам с тяжёлой формой заболевания не хватает увлажнителей для кислородных масок.

«Я разговаривал с врачами и медсёстрами, они рассказали, что есть кислородные маски, а специальных ёмкостей для увлажнения кислорода мало. Раз принесли заводской аппарат, так его нельзя было использовать — диаметр отверстия был тоньше иглы. Пришлось её ковырять, расширять», — рассказал Михаил Tjournal.ru

По словам Михаила, один такой увлажнитель стоит на рынке около 6000 рублей. Козлов нашёл в интернете, как из подручных средств можно сделать, по его мнению, более качественную и дешёвую замену импортному устройству. Тагильчанин уверяет, что за время пребывания в больнице сделал три таких устройства из пластиковых бутылок и ещё 10 уже после выписки. Их он передал персоналу медучреждения Себестоимость одного изделия составила всего 10 рублей. Как утверждает Михаил, теперь в больнице продолжают использовать его устройства.

О проблемах в медучреждении Михаил пытался рассказать президенту Путину через группу во «ВКонтакте» «Прямая линия с Владимиром Путиным», но там его запись отклонили.

В Минздраве Свердловской области Ura.ru заявили, что нехватки кислородных аппаратов нет.

«Судя по кадрам в палате, она обеспечена кислородной разводкой. На момент съёмки вышла из строя так называемая банка Боброва. Для обеспечения лечебного процесса в интересах пациента было сделано временное приспособление. В настоящее время всё оборудование работает в штатном режиме», — пояснила главврач инфекционной больницы Марина Холманских.

Сегодня стало известно, что в Нижнем Тагиле в санатории «Руш» и психиатрической больнице № 7 оборудуют дополнительные 150 койко-мест для лечения больных новой коронавирусной инфекцией, пневмониями и ОРВИ. Пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19 стали перевозить в санаторий «Руш» с конца мая. Для этих целей в медучреждении было подготовлено 205 коек. В конце сентября сообщалось, что коечный фонд учреждения заполнен уже на 95%. Сейчас не хватает мест также в инфекционной больнице и ЦГБ № 1. Поэтому многих пациентов госпитализируют в Сысерть, за 180 км от Нижнего Тагила. Из-за стремительного распространения новой инфекции, гриппа и ОРВИ количество так называемых инфекционных бригад скорой помощи увеличили до 10.