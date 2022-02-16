Житель Нижнего Тагила побил соседских мальчишек, распыливших в подъезде перцовый баллончик 

В Нижнем Тагиле в лифте многоквартирного дома взрослый мужчина поругался с подростками. Видео с камеры наблюдения поделилась мама одного из мальчишек в паблике «Инцидент Нижний Тагил». На записи видно, как мужчина вступил в словесную перепалку с детьми, а затем и вовсе ударил одного из парней по голове и отвесил второму подзатыльник.

«Мой 13-летний сын ожидал своего 12-летнего друга у него в подъезде. Этот человек, если его можно так назвать, с ровного места, без каких-либо причин, начал орать на детей, оскорбляя их, а затем и вовсе начал избивать. Что за беспредел такой творится в городе? Неужели вот так вот любой неадекват может взять и, пользуясь своим физическим и возрастным превосходством, безнаказанно избить чужого ребёнка?! Его же даже камеры не остановили, коими оснащён дом! Больше всего я опасаюсь, что это может так и остаться для него безнаказанным! Сегодня собираемся идти в полицию и писать заявление. Дети даже не знают, кто это и за что», — рассказала мама.

В пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское» АН «Между строк» рассказали, что инцидент произошёл вечером 14 февраля в доме № 35 на улице Первомайской. 13-летний подросток позвонил в дежурную часть отдела полиции № 16 и сообщил, что его друга избили, при этом не оставил никаких контактов и данных потерпевшего. Сотрудники полиции провели проверку по данному факту, хотя официальных заявлений от родителей ребёнка не поступало.

«При выяснении причин конфликта сотрудники полиции получили информацию, что жители дома неоднократно делали замечания подросткам, которые мусорят в подъезде, но те на замечания взрослых не реагируют. Опрошенный мужчина пояснил, что застал подростков, которым накануне делал замечание по поводу того, что они распылили газ из перцового баллончика в подъезде, попытался с ними поговорить, но, натолкнувшись на негативную реакцию и непонимание, не совладал с эмоциями и отвесил подзатыльник мальчишкам», — пояснили в полиции.

Полиция проводит проверку.