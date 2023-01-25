Житель Нижнего Тагила ограбил магазин бытовой техники в Чебаркуле

Чебаркульские полицейские завели уголовное дело на 37-летнего тагильчанина, который похитил беспроводную компьютерную мышь и портативную колонку из крупнейшего магазина электроники и бытовой техники. Ущерб от действий злоумышленника составил более 19 тысяч рублей, сообщили в главном управлении МВД России по Челябинской области.

Найти преступника удалось благодаря видеозаписям с камер наблюдения и профессионализму сыщиков. Ранее неоднократно судимый за имущественные преступления мужчина был задержан оперативниками по месту своего проживания.

Тагильчанин сознался в совершении кражи и рассказал, что приехал в Чебаркуль на попутных автомашинах именно с целью совершения кражи в магазинах. Узнав у прохожих, где находится крупный гипермаркет, он купил чёрный пакет, взял со стеллажей торгового зала понравившиеся ему товары и спрятал. Выйдя на улицу, он продал похищенное незнакомому мужчине за 10 тысяч рублей и уехал в Нижний Тагил.

«В отношении задержанного дознавателями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемый является фигурантом аналогичных уголовных дел, возбуждённых в Миассе и Кыштыме. В отношении жителя Нижнего Тагила избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — рассказали в Главном управлении МВД России по Челябинской области.