Житель Нижнего Тагила из-за опоздания электрички был вынужден ночевать на вокзале

Житель Нижнего Тагила по имени Михаил столкнулся с неприятной ситуацией по вине РЖД. Как рассказал АН «Между строк» мужчина, из-за опоздания электрички он вынужден был провести ночь на вокзале Екатеринбурга.

«В эту субботу ездил по делам в Каменск-Уральский, купил заранее обратный билет на последнюю электричку до Екатеринбурга, поскольку прямого поезда до Нижнего Тагила в удобное время не было. А из Екатеринбурга планировал добираться до Тагила на автобусе, который отбывает с Северного автовокзала в 23:07. Электричка должна была приехать в Екатеринбург в 22:22, поэтому времени дойти от ж/д вокзала до автовокзала было предостаточно», — рассказывает Михаил.

Из Каменска-Уральского электричка стартовала вовремя, но уже на станцию Хризолитовый она пришла с опозданием на 23 минуты. Далее опоздание только затягивалось, и в Екатеринбург поезд прибыл на 32 минуты позже, в 22:54.

«Когда я понял, что отставание от графика уже не компенсировать, мне пришлось сдать электронный билет на автобус, пусть и с небольшой компенсацией. Ближайшая электричка до Нижнего Тагила отправлялась в 04:30. Пришлось переночевать на вокзале. Я много езжу по стране и в последнее время чаще стал замечать, что поезда серьёзно задерживаются в пути. Ещё 2-3 года назад такого не было. С чем это связано — не знаю. Но теперь всё сложнее планировать поездки с пересадками», — считает Михаил.