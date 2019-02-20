Житель Нижнего Тагила, хранивший в диване трое суток труп возлюбленной, признан вменяемым

Обвиняемый в убийстве своей возлюбленной ранее судимый 25-летний житель Нижнего Тагила Евгений Малахов признан вменяемым. Об этом АН «Между строк» сообщил руководитель следственного отдела по Дзержинскому району Денис Кельбиханов. Поводом для назначения судебно-психиатрической экспертизы послужило неадекватное поведение мужчины.

Напомним, в свой день рождения, 13 ноября 2018 года, Малахов пригласил домой свою возлюбленную Марину Абдулину. В ходе застолья у пары произошла ссора, которая переросла в драку. По версии следствия, мужчина задушил подругу, а после спрятал её труп в диван. Обнаружить тело удалось только через три дня. По словам знакомых Марины, Евгений неоднократно избивал девушку на почве ревности, а в состоянии алкогольного опьянения был очень агрессивен и невменяем.

«Обследование проводилось у нас в Нижнем Тагиле в психиатрической больнице № 7, — пояснил следователь. — Экспертиза показала, что обвиняемый в применении принудительных мер медицинского характера не нуждается».

В настоящее время Малахову предъявлено обвинение по статье УК РФ «Убийство». Материалы переданы в суд. Малахов находится под стражей.