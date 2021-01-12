Житель Екатеринбурга перечислил мошенникам 7 миллионов рублей

В полицию Екатеринбурга обратился 36-летний горожанин, пожаловавшийся на мошенников, которым перечислил 7 млн рублей, пишет ЕАН.

﻿﻿Выяснилось, что мужчина познакомился в соцсети с девушкой, которая предложила ему заработать на бирже. После того как он согласился, ему позвонили под видом представителей трейдинговой организации, предложили внести деньги на фондовую площадку, которая якобы сразу принесёт высокий доход. Мошенники обещали, что мужчина сможет вывести полученные дивиденды со счёта в любой момент.

После этого позвонили консультанты, дали инструкции, что делать дальше. В течение нескольких дней мужчина суммарно перечислил аферистам 7 млн рублей. Когда гражданин захотел вывести деньги с личного аккаунта и сделать это ему не удалось, он понял, что доверился мошенникам.