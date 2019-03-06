Житель Белгорода пытался покончить с собой у здания областной администрации

Житель Белгорода Владимир Смоляков пытался покончить с собой у здания администрации области, пишет «МБХ Медиа». Его госпитализировали в одну из городских больниц в тяжёлом состоянии с ожогами.

Издание Baza в своём телеграм-канале пишет, что Смоляков — сирота, которому «не досталось положенное по закону жильё». По информации издания, мужчина долго пытался обратить на себя внимание и не нашёл других способов.

Издание также опубликовало видео инцидента с уличных камер наблюдения. На записи видно, как после этого к мужчине через площадь бегут полицейские. ЧП произошло вечером 5 марта.

В Следственном комитете и областной администрации инцидент не комментировали.