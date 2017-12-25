Жириновский предложил праздновать День победы русской армии в борьбе с мировым террором на Ближнем Востоке

В Государственную думу внесён законопроект, который устанавливает новый день воинской славы в России — День победы русской армии в борьбе с мировым террором на Ближнем Востоке, сообщается на сайте росийского парламента. Соавторами документа выступили лидер ЛДПР Владимир Жириновский и депутат Александр Шерин (ЛДПР). Отмечать событие предложено 11 декабря — в день, когда президент Владимир Путин посетил сирийскую авиабазу Хмеймим и объявил о выводе основной части войск из Сирии.

«Военнослужащие России уничтожили самое большое гнездо террора в мире. Это победа не просто над небольшой группой террористов, это победа над мировым организованным террором, какой в обозримой перспективе более не будет. Военные операции, которые были проведены в Сирии российской армией, привели Россию к триумфальному возврату на Ближний Восток, победе не только в военной, но и в информационной, дипломатической и геополитической миссии», — сказано в пояснительной записке к документу.

Напомним, Россия проводила антитеррористическую операцию в Сирии с сентября 2015 года, 11 декабря 2017 года Путин объявил, что цели операции достигнуты, а в стране останется только ограниченный контингент российских войск. За время операции, только по официальным данным, в Сирии погибли более 40 российских военных.