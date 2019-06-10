Жильцам пострадавшего от взрыва дома в Нижнем Тагиле предложено временное переселение

Жильцам пострадавшего от взрыва дома в Нижнем Тагиле предложили временное расселение. Напомним, взрыв газа произошёл сегодня около 7 часов вечера в пятиэтажном доме по Черноисточинскому шоссе, 42. ЧП произошло на четвёртом этаже. Известно о двух пострадавших — мужчине 1991 года рождения, которого выбросило взрывной волной из окна, и женщине 1958 года рождения, жительнице квартиры на пятом этаже, которая надышалась угарным газом.

«13 человек эвакуировали, двух человек — по автолестнице. Работали все службы: пожарные, скорая, спасатели, администрация здесь развернула штаб. Площадь пожара составила 90 кв. метров. Было вскрыто 4 квартиры, чтобы посмотреть возможные утечки. Работали 5 единиц техники пожарной службы, служба спасения — 3 человека, 3 экипажа скорой помощи. На данный момент завершаем проливку, сворачиваемся», — рассказал начальник отдела пожаротушения 9-го отряда Алексей Шульга.

В больнице сейчас находится только один пострадавший, 28-летний хозяин квартиры, где произошёл взрыв. Женщине оказали помощь на месте.

На место прибыл глава города Владислав Пинаев, он прервал рабочую поездку в Екатеринбург, где проходит политсовет «Единой России».

«Сейчас важно вместе с управлением внутренних дел обеспечить сохранность имущества, которое осталось в квартирах. Все соответствующие поручения даны. Завтра в полдевятого буду собирать совещание. Окна будем вставлять за свои деньги, сделаем это через благотворительный фонд либо за счёт бюджетных источников. Завтра в "Тагилгражданпроект" соответствующие распоряжения по поводу обследования конструкций будут даны, мы поймём объём затрат. И вместе с "Тагилдорстроем" наведём здесь порядок, вместе со старшей по дому и с собственниками жилья будем вырабатывать те или иные решения», — рассказал Пинаев.

Дом от газа в данный момент отключен. Организован подвоз воды. Причины ЧП сейчас устанавливают дознаватели, проверки проведут Следственный комитет и прокуратура.