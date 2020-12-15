Женщину, которая до смерти забила свою четырёхлетнюю дочь молотком в Кировграде, признали невменяемой

Жительницу Кировграда, до смерти забившую свою четырёхлетнюю дочь молотком, признали невменяемой. Такое заключение дала стационарная судебная психолого-психиатрическая экспертиза.

Трагедия произошла днём 16 октября. Перед убийством 35-летняя жительница Кировграда приняла большую дозу антидепрессантов. После того как женщина забила молотком спавшую четырёхлетнюю дочь, она попыталась совершить самоубийство.

«В ходе расследования уголовного дела проведена стационарная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой женщина имеет хроническое психическое расстройство, в связи с чем является невменяемой», — сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Сейчас следствие продолжается, по делу уже проведено свыше 10 различных судебных экспертиз. Допрошены свидетели из числа родственников и знакомых семьи, проанализирован характеризующий материал в отношении обвиняемой, а также иная документация, имеющая отношение к установлению обстоятельств случившегося.

По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетней»).