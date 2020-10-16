​​​​​​​В Кировграде мать до смерти забила четырёхлетнюю дочь молотком

В Кировграде мать до смерти забила свою четырёхлетнюю дочь молотком. Трагедия произошла днём 16 октября. По информации издания Е1, перед убийством 35-летняя женщина приняла большую дозу антидепрессантов. Сейчас устанавливаются точные обстоятельства случившегося.

Начальник пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых рассказал, что семья на учёте не состояла. Сейчас мать девочки находится в больнице. По данным СК, после случившегося она причинила себе телесные повреждения.

«Женщина и её спутник жизни в официальном браке не состоят, живут в так называемом гражданском браке, это их единственный совместный ребёнок. Девочка посещала детский сад. Незадолго до трагедии мать ребёнка, по некоторым данным, приняла гораздо большую дозу лекарственных препаратов, чем положено. Возможно, именно это послужило причиной агрессии по отношению к малышке», — сказал Горелых.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетней).