Жара задержится в Нижнем Тагиле ещё на неделю 

Жаркая погода продержится в Свердловской области как минимум до воскресенья. Температура воздуха днём не будет опускаться ниже +26 градусов, сообщает Уральский гидрометцентр.

В Нижнем Тагиле 11 и 12 июля воздух прогреется до +29 градусов, ночью опустится до +14°C. 13 и 14 июля будет ещё жарче — днём до +30 градусов, ночью до +15. Осадки маловероятны.

Во второй половине недели, по сообщениям синоптиков, могут пройти дожди. Днём 15, 16 и 17 июля температура воздуха составит +26°C — +28°C. Ночью опустится не ниже +14 градусов.