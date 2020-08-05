Зеленский попросил Лукашенко передать Украине задержанных бойцов ЧВК «Вагнер»

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Беларуси Александром Лукашенко обсудил задержание 33 россиян, которых белорусские власти считают бойцами частной военной компании «Вагнер», пишет «Интерфакс».

«Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовым документам», — сказал Зеленский во время беседы.

После задержания россиян власти Беларуси попросили Украину проверить, причастны ли бойцы ЧВК «Вагнер» к преступлениям на украинской территории.

Напомним, 29 июля власти Беларуси объявили о задержании 33 россиян — наёмников ЧВК «Вагнер». По версии местных спецслужб, они приехали в страну «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Позже госсекретарь Совбеза Беларуси Андрей Равков сообщил, что в отношении наёмников частной военной компании «Вагнер» возбуждено уголовное дело о подготовке терактов.