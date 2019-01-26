«Завышенные требования — это не есть хорошо». Алтайская чиновница раскритиковала желание молодых учителей иметь зарплату больше 9 тысяч рублей

Начальник управления молодёжной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова назвала «завышенными требованиями» учительскую зарплату более 9 тысяч рублей. Заявление было сделано в интервью местному порталу Amic.ru. Так чиновница отреагировала на вопрос, как жить на низкую зарплату молодым педагогам.

«Завышенные требования — это не есть хорошо, дайте мне всё и сразу, хотя из себя ничего не представляю, но хочу Mercedes. Адекватность должна быть во всём. Наша задача — работать с молодёжью в этом вопросе», — заявила Четошникова.

Неоднозначное заявление чиновницы вызвало критику россиян, которые сазу вспомнили и другие скандальные высказывания, сделанные за последние месяцы госслужащими. Сама Екатерина Четошникова уже прокомментировала свою фразу, попытавшись объяснить, что её неправильно поняли.

«Моё интервью вызвало неоднозначную реакцию — та его часть, в которой я говорю, что молодёжи зачастую присущи завышенные требования. Моё мнение сформировано исключительно на личном опыте. Так сложилось, что быстро и само всё у меня не получалось. Учёба, упорная работа. Не всегда думалось о зарплате, были задачи и цели, к которым я шла своими знаниями, упорством, потом уже опытом», — пояснила РИА Новости Четошникова.

Напомним, осенью произошёл публичный скандал с участием директора департамента молодёжной политики администрации Свердловской области Ольги Глацких. Чиновница на встрече с общественниками заявила, что государство молодёжи «в принципе ничего не должно», потому что им «должны родители», которых, в свою очередь, «государство не просило рожать». Высказывание вызвало широкий общественный резонанс. 26 декабря Глацких подала в отставку.