Экономика

Заводы Нижнего Тагила потратили почти 1 млрд рублей на снижение выбросов в атмосферу

16.10.2020 17:15
Заводы Нижнего Тагила потратили почти 1 млрд рублей на снижение выбросов в атмосферу

Три крупнейших предприятия Нижнего Тагила потратили 951 млн рублей на снижение вредных выборов в атмосферу, сообщает департамент информполитики правительства Свердловской области. По данным ведомства, все деньги пошли на техническое переоборудование в рамках проекта «Чистый воздух». 

«Три крупных предприятия Нижнего Тагила, суммарный выброс которых в атмосферный воздух города составляет 90%, вложили в этом году в работы, направленные на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух города 951 миллион рублей. При этом учитывались только самые эффективные из запланированных предприятиями мероприятия», – отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

По его словам, выделенная сумма в пять раз превышает запланированный министерством природных ресурсов региона объём внебюджетных вложений этого года. В 2019 на снижение выбросов в атмосферу ушло 363 млн рублей.

Большую часть работ выполнил ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат — на предприятии ведутся масштабные работы по повышению эффективности газопылеочистки доменного, конвертерного, прокатного, коксохимического и вспомогательных производств. За счёт внедрения новых технологий и оборудования выполняют в этом году свои обязательства по снижению выбросов Высокогорский горно-обогатительный комбинат и Уралвагонзавод.

Ранее, в августе, Свердловская область оказалась в пятёрке регионов России с наиболее загрязнённым воздухом по итогам 2019 года, сообщала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Рейтинг FinExpertiza составлен на основе данных Росприроднадзора, куда включатся отчёты предприятий о выбросах и информация о выбросах транспорта. Лидером рейтинга стал Красноярский край — предприятия края и транспорт выбросили в атмосферу 4,937 млн т загрязняющих веществ. В целом по России выбросы в атмосферу составили 22,7 млн т.

Регионы — лидеры по показателям выбросов в атмосферу: Красноярский край (4,937 млн т), Кемеровская область (3,59 млн т), Ханты-Мансийский автономный округ (2,613 млн т), Свердловская область (1,934 млн т), Ямало-Ненецкий автономный округ (1,550 млн т), Иркутская область (1,359 млн т), Челябинская область (1,088 млн т), Башкортостан (1,071 млн т), Оренбургская область (1,003 млн т), Краснодарский край (0,927 млн т).

Фото: «Коммерсантъ»
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