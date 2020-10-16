Заводы Нижнего Тагила потратили почти 1 млрд рублей на снижение выбросов в атмосферу

Три крупнейших предприятия Нижнего Тагила потратили 951 млн рублей на снижение вредных выборов в атмосферу, сообщает департамент информполитики правительства Свердловской области. По данным ведомства, все деньги пошли на техническое переоборудование в рамках проекта «Чистый воздух».

«Три крупных предприятия Нижнего Тагила, суммарный выброс которых в атмосферный воздух города составляет 90%, вложили в этом году в работы, направленные на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух города 951 миллион рублей. При этом учитывались только самые эффективные из запланированных предприятиями мероприятия», – отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

По его словам, выделенная сумма в пять раз превышает запланированный министерством природных ресурсов региона объём внебюджетных вложений этого года. В 2019 на снижение выбросов в атмосферу ушло 363 млн рублей.

Большую часть работ выполнил ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат — на предприятии ведутся масштабные работы по повышению эффективности газопылеочистки доменного, конвертерного, прокатного, коксохимического и вспомогательных производств. За счёт внедрения новых технологий и оборудования выполняют в этом году свои обязательства по снижению выбросов Высокогорский горно-обогатительный комбинат и Уралвагонзавод.

Ранее, в августе, Свердловская область оказалась в пятёрке регионов России с наиболее загрязнённым воздухом по итогам 2019 года, сообщала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Рейтинг FinExpertiza составлен на основе данных Росприроднадзора, куда включатся отчёты предприятий о выбросах и информация о выбросах транспорта. Лидером рейтинга стал Красноярский край — предприятия края и транспорт выбросили в атмосферу 4,937 млн т загрязняющих веществ. В целом по России выбросы в атмосферу составили 22,7 млн т.

Регионы — лидеры по показателям выбросов в атмосферу: Красноярский край (4,937 млн т), Кемеровская область (3,59 млн т), Ханты-Мансийский автономный округ (2,613 млн т), Свердловская область (1,934 млн т), Ямало-Ненецкий автономный округ (1,550 млн т), Иркутская область (1,359 млн т), Челябинская область (1,088 млн т), Башкортостан (1,071 млн т), Оренбургская область (1,003 млн т), Краснодарский край (0,927 млн т).