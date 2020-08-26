Свердловская область попала в топ-5 регионов с самым загрязнённым воздухом

Свердловская область оказалась в пятёрке регионов России с наиболее загрязнённым воздухом по итогам 2019 года, со ссылкой на отчёт аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza пишет РБК.

Рейтинг FinExpertiza составлен на основе данных Росприроднадзора, куда включатся отчёты предприятий о выбросах и информация о выбросах транспорта. Лидером рейтинга стал Красноярский край — предприятия края и транспорт выбросили в атмосферу 4,937 млн т загрязняющих веществ. В целом по России выбросы в атмосферу составили 22,7 млн т.

Регионы — лидеры по показателям выбросов в атмосферу: Красноярский край (4,937 млн т), Кемеровская область (3,59 млн т), Ханты-Мансийский автономный округ (2,613 млн т), Свердловская область (1,934 млн т), Ямало-Ненецкий автономный округ (1,550 млн т), Иркутская область (1,359 млн т), Челябинская область (1,088 млн т), Башкортостан (1,071 млн т), Оренбургская область (1,003 млн т), Краснодарский край (0,927 млн т).

Москва заняла 16-е место среди регионов (410,3 тысячи т), а Петербург — 35-е (202 тысячи т). Годом ранее лидером по уровню выбросов также был Красноярский край, а Москва входила в топ-10 самых загрязнённых регионов.

В 2019 году Минприроды России назвало территории с наиболее загрязнёнными почвами и воздухом, большую часть рейтинга по обоим показателям заняли населённые пункты Сибири. Городами с самым загрязнённым воздухом стали Абакан, Ангарск, Барнаул, Иркутск, Красноярск.