Заводам Свердловской области выделят больше 2 млрд рублей на выпуск аппаратов ИВЛ и медицинских изделий

Уральские предприятия получат льготные займы на выпуск медицинской техники и препаратов, пишет Znak.com. По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, всего по стране одобрено около 50 займов на 14,5 млрд рублей, которые оформляются под 1% годовых сроком до двух лет.

Благодаря привлечению займов ФРП на 1,6 млрд рублей Уральский приборостроительный завод в 10 раз увеличит производство аппаратов искусственной вентиляции лёгких «АВЕНТА-М» и выпустит более 5 тысяч ИВЛ до конца мая и 15 тысяч единиц — до конца года. Уральский оптико-механический завод с помощью займов на сумму от 750 млн рублей выпустит 500 многофункциональных аппаратов «МАИА-01», которые предназначены для проведения ингаляционной анестезии и искусственной вентиляции лёгких, также компания выпустит 21 тысячу увлажнителей дыхательных смесей. Среди упомянутых заёмщиков также завод «Медсинтез» в Свердловской области, который на займы ФРП увеличит выпуск противовирусных препаратов. Кроме того, будут дополнительно профинансированы работающие в РФ, в том числе в Свердловской области, производства марли, медицинских масок, защитных очков и одноразовых перчаток.

На утро 20 апреля в России зарегистрировано 4268 новых случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах, а общее число инфицированных достигло 47121 человека.

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