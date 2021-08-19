Завод «Медсинтез» в Новоуральске начал производство вакцины «Спутник V»

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков сообщил на брифинге, что новоуральский завод «Медсинтез» выпустил тестовые партии вакцины от коронавируса «Спутник V», пишет Znak.com.

«Насколько мне известно, выход на проектную мощность происходит, как и на других площадках. Но принципиально это не скажется на поставках вакцины в регион. Наш завод вливается в число предприятий, которые занимаются поставками по стране», — сказал Креков.

По его словам, на сегодня в Свердловской области запас вакцины составляет 150 тысяч доз.

Во время пандемии уральский завод «Медсинтез» начал разрабатывать собственную вакцину от коронавируса, тогда же депутат Госдумы Александр Петров — отец председателя совета директоров и основатель предприятия — подробно рассказал об уникальном действии, которое оказывает на инфекцию вакцина, основанная на «плазмиде инсулина». Однако весной 2021 года завод приостановил разработку вакцины.