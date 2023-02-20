Завершение работ на Привокзальной площади и на мосту через Тагильский пруд. На что власти Нижнего Тагила направят 1,7 млрд рублей, выделенных на дорожную деятельность

Начальник управления городским хозяйством Нижнего Тагила Андрей Лебедев рассказал депутатам на профильной комиссии, на что в этом году будут потрачены 1,7 млрд рублей, выделенных на дорожно-строительные работы. Вся сумма будет направлена на реализацию разных программ и объектов, но большую часть бюджета вложат в ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».

Так, 606 млн рублей потратят на ремонт пяти автомобильных дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» (БКАД). Это участок дороги на проспекте Мира от улицы Победы до Циолковского и до проспекта Ленина, где, в частности, займутся тротуарами. В порядок приведут дорожное полотно на улицах Фрунзе, Тагильской и Черноисточинском шоссе. При этом конкретный участок гальянской магистрали определят позднее исходя из распределения бюджетных средств.

Во время обсуждения этой программы у депутатов возникли вопросы о требованиях для попадания конкретной дороги в программу БКАД. Среди них были названы такие, как загруженность дороги, интенсивность движения по ней, количество жителей, проживающих на данных территориях, а также наличие маршрутов общественного транспорта. При этом парламентарии попросили чиновников обратить внимание и на второстепенные улицы, находящиеся в плохом состоянии, в том числе Каспийскую и Монтажников.

Кроме того, в этом году городские власти планируют исправить недоработки на мосту через Тагильский пруд, движение по которому было торжественно открыто накануне Дня города. Из городского бюджета на эти цели направят 306 млн рублей. Помимо этих средств, управление горхозяйством Нижнего Тагила ждёт 686 млн рублей из федерального бюджета, которые не были освоены в прошлом году из-за изменения документации.

«Там нам остаётся доделать благоустройство территории по левому берегу, оборудовать велодорожки, тротуары, поставить освещение, парапеты, очистные сооружения, а также сделать подъезды к электроподстанциям. Также мы планируем продолжить строительство водопропускных труб на развязке, установить светофорный объект на Луганском проспекте, переустроить водоводы, хозяйственно-бытовую канализацию», — рассказал Андрей Лебедев.

Ещё один крупный дорожный объект, на завершение которого направят средства в этом году, — Привокзальная площадь. Работы на этой площадке, по словам Андрея Лебедева, готовы на 90%. Там осталось установить пост полиции, завершить работы по подпорной стене, а также благоустроить тротуары на проспекте Строителей.

Другие работы, которые планируют завершить в 2023 году, — окончание ремонта Исинского тракта на Вагонке, где нужно сделать дополнительную пешеходную зону до Иван-озера. Местная доля софинансирования этого объекта составляет 2,3 млн рублей, недостающие средства — около 47 млн рублей — город ожидает получить из регионального Министерства транспорта.

Также в этом году планируют выделить средства на ремонт многострадального дублёра Черноисточинского шоссе за ТРЦ «Кит», который был построен компанией «Уралстроймонтаж». Там уже около двух лет установлены «временные» запрещающие знаки. В работы на этом объекте вложат чуть более 72 млн рублей, проектную документацию ожидают получить в конце марта, после чего объявят конкурс на определение подрядчика.

Расходы на содержание дорог составят 367 млн рублей. Их потратят на ямочный ремонт дорог, их очистку в зимнее время, а также на обработку реагентами. За эксплуатацию и содержание дорог в Нижнем Тагиле отвечает МУП «Тагилдорстрой» и субподрядные организации «УБТ-Сервис» и «Капиталстрой».