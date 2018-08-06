Защитники берёзовой рощи в Екатеринбурге требуют через суд отменить итоги аукциона АИЖК

Судьбу березовой рощи в екатеринбургском микрорайоне Академический, попавшей под топор «Атомстройкомплекса», решают в Московском суде. Первое судебное заседание по иску защитников рощи об отмене итогов аукциона на право застройки данной территории состоялось 2 августа. «ДОМ.РФ» (ранее — АИЖК) предоставил отзыв по исковому заявлению группы активистов, материалы будут изучены судом в ближайшее время. Следующее заседание назначено на 11 сентября, говорится в сообществе «Защитим Берёзовую рощу» в соцсети «ВКонтакте».

В этот же день защитники берёзовой рощи провели в Москве протестную акцию. Одиночный пикет состоялся возле офиса компании «ДОМ.РФ» на Воздвиженке. Именно эта фирма передала землю в аренду компании «Атомстройкомплекс», которая хочет вырубить берёзовую рощу в Академическом и построить там жилой комплекс. По мнению активистов, это грозит уральской столице ухудшением экологической ситуации, кроме того, проект застройки противоречит Генеральному плану Екатеринбурга.

Местные жители подали заявление в Генпрокуратуру, а также обращение в администрацию президента РФ. В документе говорится, что «Атомстройкомплекс» и «ДОМ.РФ» добиваются застройки берёзовой рощи сомнительными способами и это усиливает социальную напряжённость в Академическом районе.

«За всё время защиты рощи от варварской вырубки было собрано около восьми тысяч подписей на бумажных бланках и в электронном виде. До этого часть подписей передавалась вместе с обращениями губернатору Свердловской области и в профильные надзорные органы», — сообщают активисты.

Уральцы повесили на забор, который установили вокруг рощи застройщики, фотографии «зелёного оазиса», чтобы все проходящие мимо видели, чего они могут лишиться. Также они открыли закладной камень парка «Берёзовая роща» в начале тропы здоровья Краснолесье.

«Камень служит напоминанием, что Берёзовая роща должна остаться рощей, стать парком, но ни в коем случае не быть уничтоженной. Рощу необходимо сохранить для будущих поколений, чтобы наши дети и внуки могли наслаждаться уголком леса не за десятки километров, а прямо около дома», — говорится на табличке возле закладного камня.

Екатеринбуржцы митингуют уже несколько месяцев. Самая большая по численности протестная акция прошла в апреле, она собрала почти 500 человек. После этого начался сбор подписей в защиту рощи.