Жители Екатеринбурга потребовали остановить вырубку берёзовой рощи

Жители Академического района Екатеринбурга вышли на митинг против вырубки берёзовой рощи между улицами Краснолесья и Мехренцева под застройку. В акции участвовали от 400 до 500 человек, которые подписали петицию губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.

В 2016 году правительством перед АИЖК была поставлена задача продать 2,4 гектара земли в Академическом районе. Информацию разместили в «Российской газете», но единственным участником торгов стала компания «Атомстройкомплекс», которая собирается построить здесь ЖК «Балтийский». Остальные 26,5 га были выставлены на торги для долгосрочной аренды.

Вырубка рощи не противоречит градостроительным нормам. Ещё в 2013 году мэр Евгений Порунов провёл общественные слушания, определившие правила использования участка. Несмотря на это, некоторые жители сейчас предъявляют претензии АИЖК.

«То, что данный участок земли подлежит застройке, определено городскими властями ещё в 90-х. Роща не относится к федеральному лесному фонду, поэтому её можно вырубить и продать землю — так решили более двух десятилетий назад. Могло ли агентство, выступающее площадкой для торгов, повлиять на то, кто станет покупателем? Может ли оно теперь влиять на то, каким образом земля будет использоваться? Очевидно — нет. Функции надзора за соблюдением градостроительных норм как были, так и остаются у городских властей», — пишет издание «ФедералПресс».

Участники митинга потребовали от городских властей вмешаться в ситуацию с вырубкой рощи, напомнив о других проблемных точках.

«Я вижу, как городские власти умывают руки и распродают всё, что только можно. Вчера это была телебашня, которую граждане пытались защитить, сегодня — берёзовая роща, островок покоя и чистого воздуха в мегаполисе», — говорит местный житель Андрей, пришедший на митинг с плакатом «Город, повернись лицом к своим гражданам».

Другой активист считает, что жители должны объединиться и призвать к ответу мэрию, которая «делает вид, что её не касается, как город теряет свою уникальность».

В пресс-службе «Атомстройкомплекса» заявили, что гарантируют жителям района сохранение максимума существующих деревьев. Компания также планирует высадить новые деревья после окончания строительства и превратить стихийный лес в современный и безопасный парк. Концепция застройки будет представлена в ближайшее время.