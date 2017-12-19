Защита Улюкаева обжаловала приговор

Адвокаты экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, приговорённого к восьми годам колонии строгого режима, обжаловали приговор, со ссылкой на пресс-секретаря Мосгорсуда Эмилию Хиль пишет «Интерфакс».

«В суд сегодня поступила краткая апелляционная жалоба от адвоката Квеидзе», — сообщила Хиль.

Защита просит Мосгорсуд отменить приговор и оправдать экс-министра.

Напомним, 15 декабря Замоскворецкий суд Москвы приговорил Алексея Улюкаева к восьми годам колонии строго режима и штрафу 130 млн рублей. Суд признал его виновным в получении взятки в размере 2 млн долларов. Суд счёл вину бывшего министра доказанной.

По версии обвинения, 14 ноября 2016 года Улюкаев приехал в офис «Роснефти» и получил от главы компании Игоря Сечина сумку с 2 млн долларов. Эти деньги, как утверждали прокуроры, были взяткой за положительный отзыв министерства о приватизации пакета акций «Башнефти».

Сам Улюкаев утверждал, что не знал, что в сумке были деньги, и настаивал, что невиновен.