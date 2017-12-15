Суд приговорил экс-министра Улюкаева к 8 годам заключения

Замоскворецкий суд огласил приговор бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, который обвиняется в получении взятки в размере $2 млн, пишет РБК. Чиновника приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также штрафу в размере 130 млн рублей.

Суд признал Улюкаева виновным в совершении преступления по ч 6 ст 290 УК РФ - получение взятки в особо крупном размере. Судья отметил, что Улюкаев являлся федеральным чиновником, и долго перечислял полномочия — самого министра и возглавляемого им министерства.

Ранее, 7 декабря, Алексей Улюкаев, выступая в Замоскворецком суде Москвы с последним словом, заявлял о своей невиновности.

«Я всегда говорил, что невиновен и хочу подтвердить это снова. Ни один документ гособвинения не содержит доказательств получения мною взятки. Напротив, они свидетельствуют, что против меня была совершена чудовищно жестокая провокация», — заявил Улюкаев.

Ранее сторона обвинения попросила приговорить экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева за дачу взятки к 10 годам колонии строгого режима, а также штрафу 500 млн рублей. Прокуратура назвала вину Улюкаева в получении взятки доказанной

Напомним, Улюкаева подозревают в вымогательстве $2 млн за положительный отзыв на приватизацию «Башнефти» «Роснефтью». Заявление против него написал Игорь Сечин, ранее он подтвердил суду свои показания следствию, в очередной раз отказавшись явиться для дачи показаний лично. Впервые Сечин не явился на процесс в Замоскворецкий суд 13 ноября, перед этим «Роснефть» отказалась принять у приставов повестку о вызове Игоря Сечина в суд. Повестка также отправлялась письмом и факсом, кроме того, она отдельно дублировалась защитой Алексея Улюкаева. Сечину была отправлена повторная повестка, однако 15 ноября он не явился на судебное заседание во второй раз. Причиной неявки была названа командировка главы «Роснефти». В третий раз Сечин пропустил заседание 22 ноября, причиной была названа совместная с премьер-министром Дмитрием Медведевым командировка на один из объектов «Роснефти».