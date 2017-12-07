Алексей Улюкаев выступил с последним словом в суде

07.12.2017 14:41
Алексей Улюкаев выступил с последним словом в суде

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки в размере $2 млн, выступил в Замоскворецком суде Москвы с последним словом.

«Я всегда говорил, что невиновен и хочу подтвердить это снова. Ни один документ гособвинения не содержит доказательств получения мною взятки. Напротив, они свидетельствуют, что против меня была совершена чудовищно жестокая провокация», цитирует Улюкаева РБК.

По его словам, судебный процесс вызвал очень большой интерес публики и «похож на цирк».

«Это как в романе “Золотой телёнок”: “Пилите, Шура, деньги. — А если там не золото? — А что же там ещё, по-вашему?” Что там может быть в тяжёлой сумке, если не деньги. $2 млн дал некий инвестор, так это инвестиция. Прямо история про эффективного инвестора. А не свидетельствует ли это о наличии в “Роснефти” чёрной кассы? Так называемой неучтёнки?»

Он подчеркнул, что следствие и обвинение «вместо того, чтобы разобраться, сшило дело белыми нитками».

«Хочу признать себя виновным. Виновным, конечно, не в том, что мне тут предъявляется. Я виновен в другом. На протяжении долгих лет я старался служить гражданам России, кое-что удалось сделать для блага людей, но как известно, для родины сделано недостаточно, если не сделано всё. Я виновен в том, что часто шёл на компромиссы, карьеру и благополучие ставил выше принципов, лицемерил, крутился в бюрократическом хороводе. Только когда сам попадаешь в беду, начинаешь понимать, как тяжело на самом деле живут люди. А когда у тебя есть вес, то просто отворачиваешься. Простите меня, люди», — сказал экс-министр.

Ранее сторона обвинения попросила приговорить экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева за дачу взятки к 10 годам колонии строгого режима. Прокуратура назвала вину Улюкаева в получении взятки в $2 млн доказанной. 

«Как бы ни сложилась моя судьба, остаток жизни я посвящу отстаиванию интересов людей​. Как сказал Сократ, вот уже время идти отсюда: вам — чтобы жить, мне — чтобы умереть. Десять лет для человека 62 лет от роду не слишком отличаются от смертного приговора. Ну и хочу поздравить всех с Новым годом. Будьте здоровы», резюмировал Улюкаев.

Судья объявила, что приговор по делу экс-министра будет оглашён 15 декабря в 10:15 по московскому времени.

Фото: 
«Ведомости»
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