Алексей Улюкаев выступил с последним словом в суде

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки в размере $2 млн, выступил в Замоскворецком суде Москвы с последним словом.

«Я всегда говорил, что невиновен и хочу подтвердить это снова. Ни один документ гособвинения не содержит доказательств получения мною взятки. Напротив, они свидетельствуют, что против меня была совершена чудовищно жестокая провокация», — цитирует Улюкаева РБК.

По его словам, судебный процесс вызвал очень большой интерес публики и «похож на цирк».

«Это как в романе “Золотой телёнок”: “Пилите, Шура, деньги. — А если там не золото? — А что же там ещё, по-вашему?” Что там может быть в тяжёлой сумке, если не деньги. $2 млн дал некий инвестор, так это инвестиция. Прямо история про эффективного инвестора. А не свидетельствует ли это о наличии в “Роснефти” чёрной кассы? Так называемой неучтёнки?»

Он подчеркнул, что следствие и обвинение «вместо того, чтобы разобраться, сшило дело белыми нитками».

«Хочу признать себя виновным. Виновным, конечно, не в том, что мне тут предъявляется. Я виновен в другом. На протяжении долгих лет я старался служить гражданам России, кое-что удалось сделать для блага людей, но как известно, для родины сделано недостаточно, если не сделано всё. Я виновен в том, что часто шёл на компромиссы, карьеру и благополучие ставил выше принципов, лицемерил, крутился в бюрократическом хороводе. Только когда сам попадаешь в беду, начинаешь понимать, как тяжело на самом деле живут люди. А когда у тебя есть вес, то просто отворачиваешься. Простите меня, люди», — сказал экс-министр.

Ранее сторона обвинения попросила приговорить экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева за дачу взятки к 10 годам колонии строгого режима. Прокуратура назвала вину Улюкаева в получении взятки в $2 млн доказанной.

«Как бы ни сложилась моя судьба, остаток жизни я посвящу отстаиванию интересов людей​. Как сказал Сократ, вот уже время идти отсюда: вам — чтобы жить, мне — чтобы умереть. Десять лет для человека 62 лет от роду не слишком отличаются от смертного приговора. Ну и хочу поздравить всех с Новым годом. Будьте здоровы», — резюмировал Улюкаев.

Судья объявила, что приговор по делу экс-министра будет оглашён 15 декабря в 10:15 по московскому времени.