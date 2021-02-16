Заседание общественной комиссии по нормативам накопления отходов прошло на повышенных тонах, а «Рифей» не хочет больше участвовать в перезамерах ТКО. «Я буду должен уведомить РЭК, что вы саботируете и срываете мероприятие»

Вчера, 15 февраля, в здании администрации Нижнего Тагила прошло очередное заседание комиссии по проведению перезамеров ТКО. Представители администрации, активисты и сотрудники «Рифея» около часа спорили о методиках замеров норм накопления твёрдых коммунальных и крупногабаритных отходов.

Перед собранием эколог Андрей Волегов проехал по некоторым контейнерным площадкам, которые вошли в контрольный список. По его словам, «Рифей» вывозит лишь половину мусора.

«Лишь половина контейнеров вывезена, даже видно, что следы от снега сдвинуты. А половина стоит, так же как и стояла. То есть если на площадке стоит 4 контейнера, то 2,5 из них будут заполнены. Все фото у меня есть», — рассказал Андрей Волегов.

Сотрудники регоператора ответили, что мусор на этих площадках они вывозили, но в течение суток отходы вновь накопились. Тогда участники заседания предложили «Рифею» предоставить график вывоза мусора, чтобы несколько членов комиссии могли ездить вместе с водителем мусоровоза и проверять работу компании. Но заместитель исполнительного директора по Свердловской области компании «Рифей» Игорь Рыбкин сказал, что по технике безопасности в машине не должно быть посторонних лиц.

«Давайте возьмём автобусы администрации, чтобы не было у нас никаких споров, посадим туда доверенных лиц, которые будут проверять нашу работу», — предложил один из сотрудников «Рифея».

В итоге «Рифей» всё же пообещал общественникам предоставить график работы, но при этом активисты будут объезжать контейнерные площадки самостоятельно.

Во время обсуждений представители регоператора назвали замеры ТКО бесполезными, потому что итоговый норматив будет утверждён исходя из среднего показателей по всей Свердловской области, а не только Нижнего Тагила. Но заместитель главы администрации Нижнего Тагила по горхозяйству Егор Копысов возразил.

«Наша задача, наших территорий — провести замеры и отправить результаты в РЭК (Региональную энергетическую комиссию. — Прим. ред.). А РЭК уже сам волен принять или не принять наши результаты», — сказал чиновник.

Также представители «Рифея» возмутились, что их сотрудники тратят рабочее время на замеры ТКО.

«Меня смущает время отсутствия моих людей на работе, которые занимаются непрофильными делами. <...> Если у уважаемых коллег [общественников] есть время на это, то у нас расписано всё», — заявил Игорь Рыбкин.

В середине заседания Рыбкин сообщил, что их компания больше не намерена участвовать в замерах.

«Тогда я буду должен уведомить РЭК, что вы саботируете и срываете мероприятие», — пригрозил регоператору Копысов.

На собрании также было внесено несколько важных изменений в процедуру измерений. Теперь замерять мусор будут на одной территории, где проживает не менее 3000 человек. При этом участвовать в замерах будут и дома, оборудованные мусоропроводом.



«Между строк» / Екатерина Кукина / Перечень домов, в которых пройдут замеры ТКО



«Не устранена проблема вывоза ТКО (опустошения контейнеров) перед первым днём проведения замеров. В результате в первый день производятся замеры ТКО, фактически образованного в дни, предшествующие замерам. При этом невозможно определить, сколько дней данные отходы образовывались», — сообщил Андрей Волегов.

Общественники требуют, чтобы мусор вывозили полностью каждый день. В случае невывоза мусора активисты предлагают добавить дополнительный восьмой день замеров ТКО. В первичной ведомости будет отражаться неделя замеров со второго по восьмой день, чтобы в соответствии с законом отражались замеры в течение семи дней.

Также Андрей Волегов отметил, что решение апелляционного суда, который признал незаконными нормативы накопления ТКО, позволит на раннем этапе выявить нарушения при проведении замеров.



«Между строк» / Екатерина Кукина / Контейнерная площадка

