Зарплата 9000 рублей и право представлять Россию на Олимпиаде. Как живёт и тренируется в Нижнем Тагиле единственная боксёрша, попавшая в сборную страны

В конце октября 2020 года на чемпионате России по боксу 22-летняя воспитанница нижнетагильской СШОР «Уралец» Ольга Пискунова завоевала бронзу и попала в список членов сборной страны. Девушка стала единственной представительницей Свердловской области на турнире и теперь готовится защитить право представлять Россию на Олимпийских играх.

«Сейчас ещё будут турниры для отбора в олимпийскую сборную. В том числе международные. В январе будут соревнования среди сильнейших, на которых будут боксировать восемь лучших боксёров. Там и будет окончательно сформирована сборная на Олимпийские игры», — поясняет тренер Ольги Алексей Коробкин.

Ольга занимается боксом с 9 лет. К 15 годам успела получить звание кандидата в мастера спорта и стать неоднократным призёром чемпионатов страны. Наставники Пискуновой не исключают, что Ольга может повторить успех своих знаменитых землячек Веры Слугиной и Ирины Потеевой.

По словам Алексея Коробкина, основная проблема подготовки взрослых спортсменов к предстоящим турнирам — финансы. Если члены сборной от Свердловской области участвуют в сборах и соревнованиях за счёт государственного Центра спортивной подготовки, то их наставники могут остаться без поддержки, надеяться можно будет только на спонсоров.

Ольга официально трудоустроена в СШОР «Уралец» спортсменом-инструктором с зарплатой около 9000 рублей. Говорит, что выжить помогает пенсия папы, с которым она живёт.

«Пока помогаю тренировать, потом буду уже самостоятельным тренером, буду набирать свою группу, — рассказывает Ольга. — Планирую в следующем году поступать на спортивный факультет нашего пединститута».

О профессиональной карьере тагильчанка пока не задумывалась, но успехи перспективной боксёрши были замечены скаутами из других, более богатых регионов. Ольге поступали предложения выступать за спортшколы и клубы, назывались шестизначные суммы по зарплате, но девушка пока решила остаться в Нижнем Тагиле.

«Мне пока любительский бокс ближе, — признаётся девушка. — Я всю жизнь по этим правилам боксирую, и меня это устраивает. В профессиональном боксе без шлемов выступают, всё равно страх какой-то есть. Нет, попробовать, конечно, можно, но пока я не готова. Если я буду в топ-3 сборной, то и денег, думаю, будет больше. Да, мне предлагали варианты переехать в другой регион, получать хорошие деньги. Но дело же не только в деньгах, для меня они не самое главное, мне тут больше нравится, ну и определённые семейные обстоятельства есть».

Семейные обстоятельства Оли — отец с инвалидностью, для которого она единственная помощь и поддержка.

Президент Федерации бокса Нижнего Тагила Николай Коробкин отмечает, что на отсутствие в регионе хороших показателей среди взрослых боксёров напрямую влияет финансирование.

«Спортшколы могут держать спортсмена только до 18 лет, а дальше, если не показал определённых результатов, то всё, — поясняет Николай Коробкин. — Взрослых надо же удержать, а чем я могу их заинтересовать? За 9000 рублей кто пойдёт работать? И эти деньги ещё хотят забрать. А ведь от Свердловской области, кроме Оли и Веры Слугиной, никто больше не выступает. А Вере уже 35 лет».

По мнению функционера, спортшколы снабжают спортсменов самым минимальным, но для того, чтобы они показывали достойные результаты, необходима дополнительная финансовая поддержка.