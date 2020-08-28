«Запаха не будет». На Черноисточинском пруду тестируют новую технологию очистки воды

На Черноисточинском гидроузле тестируют установку водоочистки, которую планируется использовать при строительстве станции водоподготовки «Южная». Опытно-промышленные испытания проводит компания «Севзапинжтехнология» из Санкт-Петербурга. Именно она занимается проектированием создания новой станции водоподготовки и реконструкции магистрального водовода протяжённостью 17 км и диаметром 1000 мм от Черноисточинска до Нижнего Тагила.

Очистка воды проходит на базе тонкослойного сепаратора Lamella и самопромывного песчаного фильтра DynaSand, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе мэрии.

«Мы привезли опытную установку производительностью 5 кубических метров в час, подключили к источнику водоснабжения, — пояснил главный технолог “Севзапинжтехнологии” Вадим Балденков. — Сейчас с помощью сотрудников “Водоканала-НТ” проводим опытно-промышленные испытания. Наша задача — понять, какие затраты необходимы, чтобы достичь нужных показателей качества воды. И второе — сделать это так, чтобы новые очистные сооружения не привели к удорожанию стоимости воды для конечного потребителя».

Оценка эффективности очистки воды будет проходить по показателям: мутность, цветность, алюминий, марганец и перманганатная окисляемость.

«Экспериментируя с различными скоростями фильтрации и дозами реагентов, специалисты определят оптимальные параметры работы оборудования применительно к Черноисточинскому водохранилищу. Полученная вода должна соответствовать всем санитарным нормам и правилам», — отметил начальник отдела экологии и природопользования горадминистрации Алексей Сергеев.

Варианты технологической схемы водоподготовки будут представлены в мэрию уже в сентябре.

«Основная проблема Черноисточинского водоёма — это фитопланктон, — считает специалист “Севзапинжтехнологии” Вадим Галямов. — Отсюда запах воды и неприятный привкус. Запах появляется, когда отмирают микроводоросли. Но если не допустить накапливания отмерших водорослей, то есть обеспечить постоянную промывку фильтров, то запаха не будет. В предлагаемой технологии фильтр промывается непрерывно».

Проект строительства и реконструкции станции водоподготовки «Южная» в Черноисточинске должен быть готов до 1 сентября 2021 года. После этого его предстоит защитить в правительстве Свердловской области для получения денег на строительство в рамках федерального проекта «Чистая вода». Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 2022–2024 годы.

Напомним, в последние годы состояние прудов, снабжающих тагильчан питьевой водой, ухудшается. В Черноисточинском пруду активно развиваются сине-зелёные водоросли, которые выделяют токсины. Из-за недостатка кислорода и высокой концентрации аммиака в пруду гибнет рыба. Сегодня в регионе реализуются мероприятия, которые были внесены в комплексный план, утверждённый Свердловским губернатором Евгением Куйвашевым, по экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ. Он рассчитан до 2024 года. Например, «Водоканал-НТ» с 15 ноября 2018 года перестал использовать шламонакопитель в действующей технологии на Черноисточинском гидроузле. Предприятие перенаправляет объём осветлённых промывных вод на повторный цикл очистки в существующие сооружения водоподготовки. Чистить шламонакопитель начали только после прихода на предприятие нового руководства, менее 10 лет назад, при этом функционирует он с 1971 года. В 2018 году «Водоканал-НТ» вывез из шламонакопителя в Черноисточинске 10 тысяч тонн отходов, в 2019 году — ещё более 6 тысяч тонн. Планируется, что в дальнейшем шламонакопитель полностью освободят от осадков, а его территорию рекультивируют.