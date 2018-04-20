Замначальника полиции ОВД Каменска-Уральского подозревается в ДТП на железнодорожном переезде

Заместитель начальника полиции ОВД Каменска-Уральского подполковник 1970 года рождения подозревается в совершении ДТП на железнодорожном переезде, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Инцидент произошёл 18 апреля около 21.15 на улице Карла Маркса. По предварительным данным, полицейский в гражданской одежде, управляя личной автомашиной «Тойота», допустил наезд на шлагбаум и устройство запирания переезда, после чего покинул место происшествия.

«Сотрудники полиции по сообщению железнодорожников оперативно установили личность нарушителя. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Инспекторы ГИБДД завели в отношении него административное делопроизводство по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения"», — сообщил полковник Валерий Горелых.

Отмечается, что по факту ДТП руководством ОВД Каменска-Уральского проводится служебная проверка.

«Принято решение об увольнении подполковника из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и о привлечении к дисциплинарной ответственности за упущения в работе с личным составом непосредственного руководителя подозреваемого», — рассказал Валерий Горелых.

Напомним, ранее «по отрицательным мотивам» был уволен замначальника ГИБДД Свердловской области Александр Юнусов, который в ночь на 29 марта на улице Окружной в Екатеринбурге устроил дорожно-транспортное происшествие с Toyota Land Cruiser и скрылся с места происшествия. После двухчасового преследования его поймали коллеги. По информации ряда СМИ, в этот день экс-силовик обмывал звание полковника, которое ему было присвоено накануне. На следующий день в отставку был отправлен начальник областной ГИБДД Юрий Дёмин.