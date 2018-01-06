Заммэра Москвы сообщил об улучшении состояния Олега Табакова

Состояние народного артиста СССР Олега Табакова, госпитализированного в конце ноября, существенно улучшилось, со ссылкой на заместителя мэра Москвы по социальным вопросам, заслуженного врача России Леонида Печатникова пишет ТАСС. В то же время чиновник отмечает, что в ближайшее время актёра не выпишут из больницы.

«Сегодняшнее состояние Олега Павловича значительно лучше, чем при госпитализации. Тогда его состояние оценивалось как чрезвычайно тяжёлое», — заявил Печатников.

По словам Печатникова, Табаков находится в специально оборудованной для него палате в реанимационном отделении, поскольку нуждается в постоянном присмотре врачей.

«Пациент находится под моим личным контролем, но лечат его доктора, там замечательные врачи», — отметил он.

Он опроверг информацию о том, что Табаков находится в искусственной коме: по словам заммэра, актёр сейчас в сознании, у него нормальная температура и аппетит. При этом Печатников подчеркнул, что «прогнозы делать пока рано».

Напомним, 27 ноября Табакова госпитализировали в Первую градскую больницу имени Н. И. Пирогова, причиной госпитализации стало воспаление лёгких, писал РБК со ссылкой на сына актёра Антона. Театр-студия Олега Табакова отменил декабрьские спектакли с его участием.