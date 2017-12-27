Олега Табакова ввели в искусственную кому

Госпитализированного актёра и режиссёра Олега Табакова ввели в состояние искусственной комы, сообщает РЕН ТВ.

По словам врачей, режиссёр находится в состоянии медикаментозной седации — к такой мере прибегают для того, чтобы снять нагрузку с ослабевших от борьбы с недугом органов.

Ранее, 27 декабря, сообщалось, что состояние Табакова ухудшилось и оценивается врачами как «критическое».

Напомним, Олег Табаков был доставлен в больницу 27 ноября, у него диагностировали сепсис и «синдром глубокого оглушения». Актёру также была проведена трахеостомия, он был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.