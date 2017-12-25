Врачи сообщили о критическом состоянии Олега Табакова

Состояние госпитализированного актёра и режиссёра Олега Табакова резко ухудшилось и оценивается как критическое, со ссылкой на источник сообщает «Пятый канал».

«Накануне артисту резко стало плохо: Табаков находится в сознании, но состояние его здоровья вызывает опасение у врачей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что перед этим артист пошёл на поправку «и даже ходил по палате», после чего специалисты установили срок излечения месяц.

«Но теперь ни один медик не берётся делать прогнозы», — отмечают источники.

Табаков был доставлен в больницу 27 ноября, у народного артиста диагностировали сепсис и «синдром глубокого оглушения». Актёру провели трахеостомию и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Позже сообщалось об улучшении его состояния, врачи планировали перевести артиста из реанимации в обычную палату.

Московский театр под руководством Олега Табакова отменил в декабре спектакли «Чайка» и «Год, когда я не родился» с его участием.