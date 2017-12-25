Врачи сообщили о критическом состоянии Олега Табакова

25.12.2017 15:16
Врачи сообщили о критическом состоянии Олега Табакова

Состояние госпитализированного актёра и режиссёра Олега Табакова резко ухудшилось и оценивается как критическое, со ссылкой на источник сообщает «Пятый канал».

«Накануне артисту резко стало плохо: Табаков находится в сознании, но состояние его здоровья вызывает опасение у врачей», говорится в сообщении.

Уточняется, что перед этим артист пошёл на поправку «и даже ходил по палате», после чего специалисты установили срок излечения месяц.

«Но теперь ни один медик не берётся делать прогнозы», отмечают источники.

Табаков был доставлен в больницу 27 ноября, у народного артиста диагностировали сепсис и «синдром глубокого оглушения». Актёру провели трахеостомию и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Позже сообщалось об улучшении его состояния, врачи планировали перевести артиста из реанимации в обычную палату. 

Московский театр под руководством Олега Табакова отменил в декабре спектакли «Чайка» и «Год, когда я не родился» с его участием.

Фото: 
The Insider
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