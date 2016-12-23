Замглавы Великого Новгорода подозревают в педофилии

Следователи подозревают заместителя мэра Великого Новгорода Вадима Фадеева, который был задержан в мае 2016 года за распространение порнографии, в развратных действиях в отношении несовершеннолетнего. Информация об этом появилась на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

По версии следствия, чиновник в течение двух лет размещал на специально созданной странице в соцсети порнографические видеоролики с несовершеннолетними.

В ходе расследования правоохранители выяснили, что с декабря 2015 года по январь 2016 года заммэра вёл переписку с несовершеннолетним мальчиком.

«С целью удовлетворения своих сексуальных потребностей обвиняемый направлял несовершеннолетнему текстовые сообщения, содержащие слова и выражения, побуждающие к действиям сексуального характера, к обсуждению сексуальной тематики и дальнейшему сексуальному контакту», – говорится в сообщении СК.

Следствием назначена психолого-сексолого-психиатрическая экспертиза подозреваемого. Вадим Фадеев был задержан в конце мая 2016 года. В городской администрации он курировал вопросы образования, культуры и молодёжной политики. Чиновнику предъявлено обвинение в изготовлении и обороте порнографии с изображением несовершеннолетних. По сведениям следователей, всего он распространил 28 подобных роликов.

Агентство новостей «Между строк»