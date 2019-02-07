Замглавы МЧС: Нехватка техники и спецоборудования в подразделениях МЧС достигает 90%

Первый замглавы МЧС Александр Чуприян на итоговой коллегии в Национальном антикризисном центре заявил, что технический парк спасательных подразделений МЧС России составляет всего 10% от потребности, пишет «Российская газета».

«На сегодняшний день в наличии более 7,3 тысячи единиц техники, а потребность в закупке — свыше 107 тысяч единиц. Иначе говоря, дефицит техники и специального оборудования составляет более 90%», — подчеркнул Чуприян.

По его словам, больше всего не хватает средств инженерного вооружения, радиационной, химической и биологической защиты, автомобильной и медицинской техники. Но при этом даже для имеющейся техники не хватает личного состава — несколько лет подряд в ведомстве проходили сокращения, цена которых выяснилась во время пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». После трагедии выяснилось, что на возгорания выезжают экипажи в очень урезанном составе. Чуприян заявил, что ведомству для полноценного функционирования не хватает 22 тысяч спасателей. Их рассчитывают набрать в 2019 году. Планируется также, что на 2 тысячи человек будет увеличен штат надзорных подразделений министерства.

Пока эти ключевые проблемы не будут решены, стопроцентная готовность пожарных подразделений находится «под вопросом», подчеркнул замглавы МЧС.