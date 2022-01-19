Заместителем губернатора Свердловской области стал экс-министр международных связей 

Губернатор Евгений Куйвашев назначил нового заместителя. Им стал министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов. Как сообщили в департаменте информполитики, Козлов займёт кресло Олега Чемезова, который ранее был назначен на пост вице-губернатора по политическим вопросам.

Козлов возглавил Министерство международных и внешнеэкономических отношений Свердловской области в 2018 году. До этого он работал сначала в правительстве региона, затем в УрФУ, где был проректором по общим вопросам.

Новым министром международных и внешнеэкономических связей Свердловской области по решению губернатора стал Вячеслав Ярин, ранее занимавший пост замминистра. Ярин в прошлом был известен как предприниматель и общественный деятель, был помощником уполномоченного по правам предпринимателей в Свердловской области, а также вице-президентом Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области и входил в организацию «Опора России». Кроме того, он работал советником первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова.