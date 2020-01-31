Заместитель прокурора Свердловской области ушёл в отставку

Заместитель прокурора Свердловской области Дмитрий Чуличков, который проходит в качестве свидетеля по уголовному делу бывшего первого замначальника СУ СКР по Среднему Уралу Михаила Бусылко, написал заявление об увольнении по собственному желанию, со ссылкой на близкий к силовым структурам источник пишет Znak.com.

«Об этом стало известно примерно неделю назад. Сам Чуличков, насколько я знаю, сейчас находится в отпуске», — заявил он.

В пресс-службе прокуратуры региона пока воздерживаются от комментариев по этому поводу.

Михаил Бусылко был задержан 29 ноября при участии оперативников УФСБ по Свердловской области, 30 ноября ему предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ («Покушение на получение взятки в особо крупном размере»). Также по делу в качестве обвиняемого по статье 291.1 УК РФ («Посредничество в получении взятки») проходит адвокат Владислав Вострецов. 24 января Ленинский районный суд Екатеринбурга по ходатайству следствия продлил до 29 апреля домашний арест обоим.

По версии следствия, которым занимаются сотрудники четвёртого следственного управления Главного следственного управления СКР, ранее бизнесмен Виталий Трухин обратился к бывшему начальнику следственного отдела СУ СКР по Верхней Пышме, ныне адвокату Владиславу Вострецову с просьбой возобновить уголовное дело о хищении активов завода АО «Металлургический завод имени Бардина» (БМЗ), по которому предприниматель являлся потерпевшим. Вострецов вышел на Бусылко, пообещав деньги за возобновление дела. Осенью заместитель прокурора Свердловской области Дмитрий Чуличков подписал постановление о возобновлении расследования. Бусылко за это было передано 1,8 млн рублей.

С Чуличковым в начале декабря также работали следователи — они пытались выяснить, передавались ли ему деньги за нужную подпись. В рабочем кабинете зампрокурора региона и по месту жительства прошли следственные действия. Впрочем, после очной ставки с Бусылко Чуличкова отпустили без предъявления каких-либо обвинений. Бусылко же указом Владимира Путина был в декабре отстранён от должности.