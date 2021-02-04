«Закутался в одеяло и задохнулся». Во время пожара в Нижнем Тагиле погиб второклассник

В пожаре, который произошёл 3 февраля в доме № 7 на улице Циолковского, погиб второклассник. По информации АН «Между строк», днём мальчик пришёл из школы и был дома один. Ближе к 16 часам в коридоре загорелась проводка. Школьник закутался в одеяло и в результате задохнулся.

Напомним, пожар произошёл на первом этаже пятиэтажного дома. Спасатели вывели из подъезда 8 человек, троих из них при помощи противогаза. При этом один из очевидцев происшествия снял процесс эвакуации на видео, отметив, что одного человека увезли на скорой помощи. На следующий день после гибели мальчика в школе, где он учился, провели экстренный урок ОБЖ.