«Закон Яровой» начнут испытывать в 2017 году в нескольких регионах

В правительстве составили график предварительных испытаний «закона Яровой», которые позволят отработать технологии хранения данных. Тестовый запуск систем хранения предложено провести до 1 августа 2017 года, сообщает «Коммерсантъ».

Предполагается, что в испытаниях примут участие не менее десяти операторов связи и пять интернет-площадок. Операторы предложили провести проверку сбора данных в трёх-четырёх российских регионах, которые выберут госорганы, рассказал источник в одной из сотовых компаний.

В Минпромторге, Минкомсвязи и ФСБ предложили до 1 октября 2017 года согласовать требования к оборудованию для сбора и хранения данных, а также сроки и объём хранения.

Операторы связи также предложили переложить на бюджет затраты на реализацию «закона Яровой». По мнению компаний, деньги надо заложить в проект бюджета на 2018-2019 годы.

Напомним, «антитеррористические» поправки депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова были приняты в 2016 году. Они обязывают сотовых операторов и интернет-провайдеров до полугода хранить все данные, передаваемые пользователями. Помимо этого, сотовые компании должны до года хранить список звонков, а провайдеры будут до трёх лет хранить информацию о фактах передачи данных. Закон вступает в силу летом 2018 года.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Газета.ру»