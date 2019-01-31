Заключённый ИК-12 Нижнего Тагила и сотрудница банка обманули должников на 1,7 млн рублей

Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила вынес приговор двум мошенникам, которые обещали должникам банков погасить кредиты на льготных условиях. По информации пресс-службы прокуратуры Свердловской области, в 2015 году заключённый колонии № 12 Нижнего Тагила через мобильное приложение одного из банков познакомился с его сотрудницей и предложил ей заработать. По версии обвинения, мужчина через соцсети предлагал заёмщикам банков закрыть долги по кредитам за денежное вознаграждение. А в качестве гарантии он предлагал клиентам посетить екатеринбургский офис банка, где работала его подельница. Девушка подтверждала условия договора, после чего должники переводили на счёт мошенников заранее обговорённые суммы. За полтора года злоумышленники обманули семь человек на общую сумму 1,7 млн рублей. Суд приговорил мужчину ещё к пяти годам лишения свободы, а его соучастницу — к двум годам условно с испытательным сроком на три года.